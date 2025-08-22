La primera pregunta que surge es saber cuál es la intencionalidad de Pablo Rossi al exponer tan claramente el esquema de corrupción denunciado por Spagnuolo, abogado y amigo personal de Javier Milei.

Si toda la retórica es para terminar echándole toda la responsabilidad a Diego Spagnuolo, si atrás está Mauricio Macri, quien en plena campaña ensucia la cancha perjudicando al gobierno, o si decididamente el canal de La Nación toma distancia de La Libertad Avanza.

De todas formas, el solo hecho de ponerlo a la luz complica al gobierno, que todavía no ha dado una respuesta coherente de lo que ha pasado.