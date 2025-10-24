El lunes 27 de octubre, el economista Pablo Quirno se convertirá en nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en reemplazo del renunciado Gerardo Werthein. Pero el hombre no es un recién llegado sino que ocupaba la Secretaría de Finanzas de la Nación desde la llegada de Milei al poder.

Pero a pesar de ser funcionario público desde hace dos años Quirno parece tener cosas para ocultar ya que nunca presentó una declaración jurada de bienes, por lo que resulta imposible saber si se enriqueció o no en la función pública o cómo cambio su patrimonio.

Ari Lijalad hizo un pedido de información pública a la Oficina Anticorrupción para conocer esa declaración jurada y la respuesta oficial fue que "a la fecha no se cuenta con información sobre la presentación de dicha declaración jurada".