No encuentran al enemigo
Pablo Ladaga le pidió gestión al Gobierno porque "el país está prendido fuego"
Más allá de que algunos intenten señalar al peronismo como el responsable de la debacle del Gobierno, lo cierto es que el desastre actual viene de la debacle interna.
Mientras el Gobierno busca responsables parece no darse cuenta de que el enemigo está adentro. El tema de las escuchas, las coimas y la falta de reacción es pura responsabilidad del propio gobierno.
Para Ladaga el país está prendido fuego y lo que necesita es gestión para mejorarle la vida a los argentinos, pero lo que hacen es vetar leyes importantes como la de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y hasta la de los ATN.
La falta de reacción demuestra que el Gobierno está shockeado y eso se demuestra hasta en el semblante de los funcionarios.