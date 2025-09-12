Mientras el Gobierno busca responsables parece no darse cuenta de que el enemigo está adentro. El tema de las escuchas, las coimas y la falta de reacción es pura responsabilidad del propio gobierno.

Para Ladaga el país está prendido fuego y lo que necesita es gestión para mejorarle la vida a los argentinos, pero lo que hacen es vetar leyes importantes como la de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y hasta la de los ATN.

La falta de reacción demuestra que el Gobierno está shockeado y eso se demuestra hasta en el semblante de los funcionarios.