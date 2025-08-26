En Narnia
Pablo Juliano, diputado radical: "Esto es la 'foto de la fiesta en Olivos' de este gobierno, es cero creíble lo que dicen"
El diputado del bloque Democracia para Siempre, escisión radical que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes, no dudó en castigar al gobierno por la falta de respuestas al escándalo que se desató con los audios de Spagnuolo.
Débora Plager es de las antikirchneristas furiosas que se sentían cómodas con Juntos por el Cambio y miran con recelo al gobierno de Javier Milei.
Los audios de Spagnuolo le dieron certeza a sus sospechas y autoridad a sus críticas, a las que sumó al radical Pablo Juliano, del bloque opositor que lidera Facundo Manes y controla Martín Lousteau.
En LN+, Juliano comparó este escándalo con la foto de Olivos que, para muchos, fue el comienzo del final del gobierno de Alberto Fernández.