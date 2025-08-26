Débora Plager es de las antikirchneristas furiosas que se sentían cómodas con Juntos por el Cambio y miran con recelo al gobierno de Javier Milei.

Los audios de Spagnuolo le dieron certeza a sus sospechas y autoridad a sus críticas, a las que sumó al radical Pablo Juliano, del bloque opositor que lidera Facundo Manes y controla Martín Lousteau.

En LN+, Juliano comparó este escándalo con la foto de Olivos que, para muchos, fue el comienzo del final del gobierno de Alberto Fernández.