El gobierno de vergüenza ajena volvió a hacerlo. Ricardo Darín dio su opinión sobre el país a pedido de Mirtha Legrand y no se guardó nada, pero la respuesta demostró que el Gobierno vive en una realidad paralela.

Y es que en lugar de explicar por qué estamos mucho mejor de lo que Darín percibe, el ministro se metió de lleno en la pavada del precio de las empanadas que había sido utilizado simplemente como un ejemplo.

Más allá de que las empanadas que come el mayor endeudador de la historia de la humanidad no deben ser de las baratas, al tratar de bajarle el precio a la opinión de Darín no hizo mas que darle la razón.