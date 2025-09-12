Javier Milei tuvo muy poca reacción después de la derrota electoral. Lo primero fue formar una especie de "mesa política" con los mismos de siempre que realmente no aporta nada. La segunda fue nombrar a Lisandro Catalán como ministro del Interior.

Ahora, el mismo Presidente le corta las manos al flamante ministro al vetar la ley de Aportes del Tesoro Nacional, que era la única manera de acercar a los gobernadores.

Una vez más Javier Milei demuestra o que está muy alejado de la realidad o que realmente quiere que el peronismo gane con contundencia en las elecciones generales del mes de octubre.