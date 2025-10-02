No es un dato menor que el Francisco Oneto, el abogado del narco Fred Machado, fue abogado de Javier Milei y también de Espert.

Pero también es importante tener en cuenta que la transferencia que le imputan no sería un delito ya que en la fecha en la que se realizó Espert ya no era candidato y tampoco funcionario porque había perdido.

De este modo podría haber recibido dinero sin que eso pueda generarle problemas legales ya que no sería un delito, aunque dinamite la campaña política.