Claramente Patricia Bullrich no está a la altura del cargo que ocupa y afortunadamente para el país es probable que a partir de diciembre deje el cargo para ocupar una banca como senadora.

Y es que la ministra es tan boca floja que publicó en sus redes la detención de uno de los cómplices del narco, cuyo teléfono estaba siendo utilizado para atrapar al capo.

Mientras algunos consideran este hecho como una impericia o falta de capacidad, otros consideran que hasta podría ser considerada como informante o hasta cómplice de la banda narco que lideraba Pequeño J.