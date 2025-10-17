"Lo mandé a la puta que lo parió"
Pablo Duggan destrozó al acosador de Agus Peñalva, Walter Graziano, al que calificó de psicópata
El economista acosador Walter Graziano fue invitado en una ocasión a Duro de Domar y un par de meses después supieron lo que estaba pasando con su compañera de canal.
Pablo Duggan se plantó y no dejó epíteto para calificar a Walter Graziano, el economista y acosador de Agustina Peñalva.
La periodista se quebró y contó su situación entre lágrimas y Duggan lo consideró como "un violador en potencia" y exigió medidas concretas contra el acosador.
Walter Graziano sin dudas debería estar detenido porque es un peligro para la sociedad.