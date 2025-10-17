Pablo Duggan se plantó y no dejó epíteto para calificar a Walter Graziano, el economista y acosador de Agustina Peñalva.

La periodista se quebró y contó su situación entre lágrimas y Duggan lo consideró como "un violador en potencia" y exigió medidas concretas contra el acosador.

Walter Graziano sin dudas debería estar detenido porque es un peligro para la sociedad.