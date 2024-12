Lo cierto es que los números de la economía son siempre fluctuantes ya que no se trata de una ciencia exacta, por eso, tomar los resultados de un trimestre y proyectarlo a todo el año no sólo es un error sino que es un engaño.

Y eso fue justamente lo que hizo el ministro Federico Sturzenegger y por lo que Pablo Duggan lo trató de mentiroso.

Y es que el ministro de Desregulación no aclara que esa anualización de las cifras no es más que una expresión de deseo y no un reflejo de la realidad.