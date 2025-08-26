El propio Martín Menem había anunciado que en la jornada del lunes estaría en dos programas de televisión para tratar de bajarle el precio al escándalo de corrupción que involucra a las altas esferas del Gobierno.

Pero la primera entrevista no fue muy buena y Menem no pudo dar un solo argumento de defensa por lo que por la noche, cuando estaba a punto de salir al aire con Majul, alguien llamó para que esa entrevista no se llevara a cabo a pesar del enojo del periodista.

El tema promete seguir creciendo y ni siquiera el tuitero compulsivo que está en Casa Rosada se atreve a hablar del tema por lo que deberían buscar un vocero, claramente no es el que cobra por ese trabajo pero tampoco Martín Menem.