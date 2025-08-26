"Un desastre"
Pablo Duggan contó las causas por las cuales bajaron la participación de Martín Menem en el programa de Majul
Al parecer desde el Gobierno consideran que el Presidente de la Cámara de Diputados no es su mejor vocero después del desastre que hizo con Laje.
El propio Martín Menem había anunciado que en la jornada del lunes estaría en dos programas de televisión para tratar de bajarle el precio al escándalo de corrupción que involucra a las altas esferas del Gobierno.
Pero la primera entrevista no fue muy buena y Menem no pudo dar un solo argumento de defensa por lo que por la noche, cuando estaba a punto de salir al aire con Majul, alguien llamó para que esa entrevista no se llevara a cabo a pesar del enojo del periodista.
El tema promete seguir creciendo y ni siquiera el tuitero compulsivo que está en Casa Rosada se atreve a hablar del tema por lo que deberían buscar un vocero, claramente no es el que cobra por ese trabajo pero tampoco Martín Menem.