Patricia Bullrich sabía todo y se calló la boca, perjudicando a su propio partido y obviamente a José Luis Espert. El ministerio que ella conduce presentó dos informes ante los Estados Unidos dando detalles de esa relación por lo que si ella no estaba al tanta debería dar un paso al costado porque claramente no está a la altura.

El hecho es grave y aún puede empeorar si es que Bullrich informó al Presidente sobre este tema y Milei decidió hacer la vista gorda.

José Luis Espert sabía que Machado estaba siendo investigado por lavado de dinero y narcotráfico y aún así aceptó su dinero lo que lo hace cómplice. Y Patricia Bullrich estaba al tanto por lo que también le cabe alguna responsabilidad en la debacle de La Libertad Avanza.