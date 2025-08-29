No los nombró
Pablo Duggan aseguró que hay empresarios hablando con periodistas para tratar de desviar la atención de la corrupción
Claramente el conductor de Duro tiene la información de primera mano ya que habló de un empresario y de una empresaria que estarían endulzándole la oreja a algunos periodistas ante la inacción del Gobierno.
El gobierno de Javier Milei ha demostrado carecer de cintura política a la hora de desviar la atención de temas graves como la corrupción que involucra a la cúpula del Poder Ejecutivo.
Manuel Adorni tardó más de una semana en hablar, fue incapaz de desmentir las denuncias y no contestó ni una sola pregunta y el Presidente prefiere hablar de Juan Román Riquelme.
Pero ante la incapacidad e inacción del Gobierno, hay algunos empresarios preocupados por la continuidad y por lo que podría seguir saliendo, y ya están “hablando” con periodistas con una especia de pedido de piedad y de que se pueda desviar este tema antes de que todo estalle.