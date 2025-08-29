El gobierno de Javier Milei ha demostrado carecer de cintura política a la hora de desviar la atención de temas graves como la corrupción que involucra a la cúpula del Poder Ejecutivo.

Manuel Adorni tardó más de una semana en hablar, fue incapaz de desmentir las denuncias y no contestó ni una sola pregunta y el Presidente prefiere hablar de Juan Román Riquelme.

Pero ante la incapacidad e inacción del Gobierno, hay algunos empresarios preocupados por la continuidad y por lo que podría seguir saliendo, y ya están “hablando” con periodistas con una especia de pedido de piedad y de que se pueda desviar este tema antes de que todo estalle.