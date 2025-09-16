Javier Milei la habló a los argentinos y aseguró aumentos en las partidas que son mas sensibles al pueblo: jubilaciones, salud, educación y discapacidad. Pero esos aumentos prometidos por el Presidente están calculados sobre una inflación estimada y ficticia.

Pero tal vez lo más preocupante es que Milei promete aumentos sin saber realmente en cuánto quedarán las partidas de este año, por lo que no deja de ser nada mas que una expresión de deseo.

Además, los aumentos prometidos son sobre sectores que han quedado muy postergados durante estos dos años por lo que no se puede hablar de aumento sino simplemente de una recuperación de un poco de lo perdido.