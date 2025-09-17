Insólito
Pablo Duggan advirtió que aún no están los votos necesarios para rechazar el veto para el Garrahan
Según la información del conductor de Duro, a pesar de que la emergencia pediátrica fue aprobada por amplia mayoría algunos legisladores habrían "cambiado de opinión".
Este miércoles la Cámara de Diputados tratará los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, ambas aprobadas por amplio margen pero vetadas por Javier Milei.
Mientras se espera una importantísima movilización frente al Congreso, algunos de los diputados que votaron a favor de esas leyes cambiaron de opinión o aceptaron algo a cambio de no rechazar el veto.
Según la información de Duggan la ley de financiamiento universitario no corre tanto peligro pero hay algunos diputados dispuestos a votar en contra del hospital pediátrico mas importante del sudamérica.