Este miércoles la Cámara de Diputados tratará los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, ambas aprobadas por amplio margen pero vetadas por Javier Milei.

Mientras se espera una importantísima movilización frente al Congreso, algunos de los diputados que votaron a favor de esas leyes cambiaron de opinión o aceptaron algo a cambio de no rechazar el veto.

Según la información de Duggan la ley de financiamiento universitario no corre tanto peligro pero hay algunos diputados dispuestos a votar en contra del hospital pediátrico mas importante del sudamérica.