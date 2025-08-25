La pastelera
Pablo Duggan: "Hay audios de ministros diciendo que sabían que Lule Menem y Karina Milei pedían coimas"
El conductor de Duro de Domar adelantó que el escándalo de la corrupción libertaria era un secreto a voces dentro del gabinete.
Los audios de Diego Spagnuolo parecen ser solo la punta de lanza del escándalo de corrupción que envuelve al gobierno de Javier Milei.
Pablo Duggan reveló en el comienzo de Duro de Domar, que también existen audios de ministros reconociendo esta práctica.
Incluso se dirigió a cámara y le habló a uno de ellos: “A vos te digo, cancherito, estás grabado”.