En el programa de Radio 10 en el que participa, el exjuez Norberto Oyarbide reveló este miércoles que Mauricio Macri intentó “comprarlo” para que no lo investigara en una causa de escuchas telefónicas cuando era jefe de Gobierno porteño.

“Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo la intención de hacerlo, de manera absolutamente directa”, aseguró el exmagistrado en Fuerte al Medio, programa en el que acompaña al humorista Coco Sily.

Oyarbide reconoció que el pedido llegó por parte del propio Macri cuando tenía a su cargo la causa que investigaba al exmandatario por escuchar de forma ilegal a su ex cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de la agrupación 18J de familiares de AMIA, Sergio Burstein.

“Yo no me inhibí, y le dije que yo no cotizaba en Bolsa”, aseguró el exjuez. El exfuncionario porteño fue investigado y posteriormente procesado por Oyarbide, que en aquél momento era subrogante del Juzgado Federal N°7.