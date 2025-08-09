De no creer
Otro papelón de Milei: leyó una frase del Guasón en plena Cadena Nacional y las redes lo destrozan
El presidente grabó un discurso que fue transmitido en Cadena Nacional durante la noche del viernes. Los usuarios de las redes detectaron que plagió un fragmento de una película de Batman.
El presidente Javier Milei habló en cadena nacional en un discurso utilizado para defender su plan económico luego de la dura derrota que sufrió en el Congreso.
En ese marco, en las redes sociales detectaron una frase que Milei pronunció con total naturalidad pero no paso desapercibida por los usuarios de la platafoma ‘X’.
Se trata de una parte del guion de la película “Batman: el caballero de la noche asciende”, que el libertario insertó en su discurso para hablar de “fuerza imparable” y “objeto inamovible”.
La comparación no tardó en viralizarse, generando reacciones y comentarios.