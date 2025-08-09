El presidente Javier Milei habló en cadena nacional en un discurso utilizado para defender su plan económico luego de la dura derrota que sufrió en el Congreso.

En ese marco, en las redes sociales detectaron una frase que Milei pronunció con total naturalidad pero no paso desapercibida por los usuarios de la platafoma ‘X’.

Se trata de una parte del guion de la película “Batman: el caballero de la noche asciende”, que el libertario insertó en su discurso para hablar de “fuerza imparable” y “objeto inamovible”.

La comparación no tardó en viralizarse, generando reacciones y comentarios.