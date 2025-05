Karina Milei cumplió con Luis Majul y fue a su programa, pero no a ser entrevistada ya que nunca había prometido que hablaría y de hecho no contestó ni una pregunta, no se sentó en el set y ni siquiera se dejó poner un micrófono.

Es cierto que el propio Luis Majul vendió durante todo el día un programa con los hermanos Milei pero todos saben que a Karina no le gusta hablar con periodistas.

Para peor, y por si la humillación no hubiera sido suficiente, Majul trató de presionarla al aire, mostrándola y hasta sugirió que quería hacerle un pregunta, para ver si el Presidente podía interceder. Lo cierto es que Milei, una vez más se lavó las manos y lo volvió a dejar en ridículo.

A juzgar por los últimos actos es entendible que ella no quiera hablar ya que parece hacérsele bastante difícil armar una frase con cierta lógica, pero cabe recordar que en algún momento hasta se habló de un posible debate con Cristina Kirchner. Sería para alquilar balcones.

Pero si algo faltaba para que la humillación fuera total, Luis Majul no tuvo mejor idea que tratar de dar sus excusas en las redes sociales.