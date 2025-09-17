"Alta coimera, Karina es alta coimera", el estribillo modificado del conocido tema internacional Guantanamera, que nació en las redes y se popularizó en ‘La Fábrica de Jingles’, apareció en un video difundido por Lilia Lemoine.

Cuando ingresó al Congreso de la Nación, y tal como ya hizo en otras oportunidades, la diputada de La Libertad Avanza intentó montar una provocación pero terminó ridiculizada por su propia actitud.

Mientras era abordada por algunos cronistas, Lemoine grabó con su celular a los manifestantes que estaban en la zona.

Luego, cuando difundió el video se escucha y se observa como le cantan en la cara el hit del momento "Karina es alta coimera".