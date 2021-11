Otro joven mapuche asesinado: ¿Quién mató a Elías Garay?

Se llamaba Elías Garay; este domingo en la comunidad mapuche Quemquemtrew que sostiene allí en Cuesta del Ternero -a 14 kilómetros de El Bolsón- un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral, ingresaron dos hombres de civil armados que lo mataron a él e hirieron a otro joven de 26 años.

¿Cazadores? Eso dice el relato oficial, y el de la gobernación de Arabela Carreras que no hubo participación de la policía provincial, que hace 52 días sitió el asentamiento para que no ingrese ni salga nadie -no se permite ni asistencia sanitaria siquiera-.

¿Y entonces? Sicarios, señala la comunidad y parte del pueblo que los apoya desde el 18 de septiembre, día en que plantaron allí la bandera de la reivindican de la recuperación de lugar llamado Tapera de los Álamos.

¿Por qué? Si 48 horas antes se había levantado un acampe humanitario ubicado cerca de la comisaria de Cuesta del Ternero. Entonces, por qué se pregunta Orlando Carriqueo, dirigente de la Coordinadora Mapuche Tehuelche. “Pero justamente hoy pasa esto, cuando la policía sigue rodeando el territorio recuperado y nadie puede entrar, ni con alimentos ni con abrigo. Que hayan aparecido ahí dos personas armadas, no tiene explicación”.

Violencia no es diálogo

“Se esperaba que ahora comenzara una instancia de diálogo y sucede todo lo contrario, comienza la agresión”, razona Luis Pilquiman, funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Apunta a la violencia: "Hay responsabilidad del gobierno provincial por haber aislado a la gente, y por no haberse dispuesto al dialogo para resolver la situación”. Y agrega, preocupado: “Se advirtió desde las organizaciones indígenas y de DD.HH. que una situación violenta podía suceder, y ya sabemos que, en estas situaciones, las muertes son de nuestro lado, del lado mapuche”.

Este marts 23 de noviembre hay un acto para pedirle al gobierno nacional que prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, que habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad.

Información cruzada

Comunicado del gobierno de Arabela Carrera: “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, se informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación”.

Testigos de la Comunidad: “Entraron dos hombres vestidos de civil, con armas, unas 22, dijeron que andaban cazando, y cuando les pidieron que bajen las armas entraron amenazar, hasta que finalmente entraron a disparar”.

Otro herido en el hospital y disturbios

Gonzalo Cabrera fue el otro herido por las armas calibre 22 con que estos hombres mataron a Elías Garay. Anoche entró al quirófano del hospital de El Bolsón por dos disparos en el abdomen.

La madre del joven y quiénes los acompañaban debieron tolerar agresiones de las personas que acababan de participar en la fiesta de la tradición, organizada por la Agrupación Gaucha “El Redomon” y la Provincia. "Imaginate, gauchos en pedo con facones, queriendo romper todo, agrediéndonos, una locura", le dijo una testigo a Diario Registrado.

Qué puede esperarse

“La policía quiere entrar al territorio y eso va a generar problemas. No pude pasar esto: que el Gobierno se niegue a dialogar, y nos sigan matando gente por las tierras”, le dijo Carriqueo a PáginaI12.

Y repitió lo que la mayoría sabe: “En estos territorios hay intereses económicos y forestales, y eso hace que las tierras adquieran otro valor, simbólico y material, eso suma otra dimensión a las negociaciones y a los conflictos”.

Posdata: en un par de días se cumplen 4 años del asesinato de Rafael Nahuel.