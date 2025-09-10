Por ahora no genera mucha atracción la mesa de diálogo con gobernadores convocada por el gobierno nacional tras la durísima derrota en de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

Al rechazo manifestado por el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, se sumó el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien cuestionó las reuniones impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

"No alcanza con las mesas de diálogo", afirmó, Sadir, y agregó que "las rutas y los mantenimientos no se hacen y las obras quedaron paralizadas".