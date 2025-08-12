Miguel Ángel Pichetto es un personaje inclasificable dentro del universo peronista. Legislador fiel y eficiente durante el kirchnerismo, continuó un camino sinuoso después de 2015.

Cercano en sus ideas al peronismo más conservador, supo abrazar la modernidad neoliberal que proponía el macrismo sin que le temblara la voz.

En tiempos libertarios se adaptó y fue funcional votando el entramado de leyes que le permitió a Javier Milei desarmar al Estado.

Hoy, cuando al gobierno se le empiezan a ver las costuras, da un paso al costado y finge que no imaginaba este presente.