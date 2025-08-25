Esta tremenda imagen ocurrida en nuestro país se viralizó en las redes sociales, luego de que un policía de la Ciudad empujara contra el piso a un hombre que le faltaba una pierna.

El episodio de violencia ocurrió en Puerto Madero, donde el policía mantuvo una discusión con este vendedor ambulante que andaba en muletas.

El efectivo policial le quitó las muletas a David, un vendedor ambulante de la zona que tiene una sola pierna, y no se las quería regresar como un acto total de crueldad.

El hombre se puso muy nervioso e increpó al policía para que le devuelva sus muletas para poder desplazarse, y en ese momento el policía lo empujó lanzándolo directamente al piso.

Esta imagen de absurda violencia parece ir en coincidencia con la moda de ensañarse con los más vulnerables, promovida principalmente por el gobierno nacional y por el propio Javier Milei.

El video se viralizó en las redes sociales donde calificaron el accionar como cobarde y detestable.