Cada vez que Roberto Funes Ugarte abre la boca deja expuestos todos sus prejuicios. Esta vez, hablando del escándalo de corrupción que involucra al gobierno, no se preguntó quien puso a Spagnuolo en ese lugar, ni cual era su experiencia para ocuparlo sino que solo se fijó en su aspecto físico.

Al principio Robertito se preguntó si los funcionarios llegan hasta ahí para robar y parecía que iba a decir algo interesante hasta que empezó a hablar de “portación de cara” y aseguró que el exabogado de Milei y ex titular de Andis tiene “cara de chanta”.

En poco menos de un minuto Robertito se refirió a la apariencia del hombre que denunció las coimas pero no de la cara de quienes las cobraban.