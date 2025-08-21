Sin ponerse colorado el economista Carlos Arbía aseguró que el revés que tuvo Javier Milei en el Congreso, después de que la mayoría de los diputados decidieran rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, había empujado el Riesgo País en 50 puntos.

Esta estrategia claramente apunta a meter miedo y a demostrar que “los mercados” apoyan la gestión del Presidente y reaccionan mal ante cada revés.

Pero lo cierto es que le Riesgo País tuvo cierta volatilidad pero volvió a los mismos valores del principio del día lo que demuestra a las claras que nada tiene que ver el normal funcionamiento de la democracia con el índice económico que mide el riesgo que representa un país para los inversores.