Sin miedo al ridículo
Otra mentira de LN+ para meter miedo sobre el efecto del rechazo al veto de Milei a la emergencia en discapacidad
En el canal oficialista quieren demostrar que todo lo que haga el Congreso en contra de lo que quiere hacer el Presidente tiene efectos reales sobre la economía. Pero salió mal.
Sin ponerse colorado el economista Carlos Arbía aseguró que el revés que tuvo Javier Milei en el Congreso, después de que la mayoría de los diputados decidieran rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, había empujado el Riesgo País en 50 puntos.
Esta estrategia claramente apunta a meter miedo y a demostrar que “los mercados” apoyan la gestión del Presidente y reaccionan mal ante cada revés.
Pero lo cierto es que le Riesgo País tuvo cierta volatilidad pero volvió a los mismos valores del principio del día lo que demuestra a las claras que nada tiene que ver el normal funcionamiento de la democracia con el índice económico que mide el riesgo que representa un país para los inversores.