Una imagen vale más que mil palabras dice el refrán. Y en este caso ya van dos. Se podría decir que una foto en la que se juntan la Vicepresidenta y el titular de Diputados, no tendría por qué llamar la atención. Pero estamos en Argentina y en el poder está un frente de gobierno que se armó con los pedazos del panperonismo que se habían ido perdiendo en esos años de gobernabilidad áspera (2009 al 2015).

Es de público conocimiento que las cosas no están bien hacia el interior del Frente de Todos desde que Alberto Fernández comenzó a tomar decisiones que lo alejaron de la línea que promulgan los principales dirigentes del kirchnerismo. Pero sobre todo por dos factores. El primero es la derrota electoral que sufrió el oficialismo en 2021, muestra de que el pueblo no acompaña del todo. El otro es que la economía no mejora y ya pasó más de la mitad del mandato.

En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner, principal líder y ajedrecista del Frente de Todos, aplica otra jugada de 'gambito de dama'. Ante la creciente debilidad de Alberto, con críticas desde lo político, pero sobre desde el bolsillo de cada argentino, la Vicemandataria se muestra nada menos que con Sergio Massa.

La excusa fue el anuncio de un bono de 20 mil pesos para todos los empleados del Congreso. Una presidenta del Senado, el otro de Diputados, como paraguas para la imagen. De hecho, es la segunda vez que usan el mismo artilugio justificatorio. El fin de semana sucedió la misma imagen, pero en el marco del homenaje por Malvinas.

Si bien con una representación menor, la incorporación del tigrense al frente electoral del hoy oficialismo fue clave para evitar que Mauricio Macri tenga un segundo mandato. De sólo imaginar lo que hubieran sido los dos años de pandemia con el 'domador de reposeras' al frente de la Rosada, alcanza para esbozar un gracias por volver a Sergito, aunque sea a regañadientes.

Y lo cierto es que, si se analiza lo que pasó en estos dos años, Massa trajo al oficialismo más soluciones que problemas. Pocas veces usó el micrófono para realizar una crítica pública, nunca -al menos hasta ahora- sacó los pies del plato.

Y si bien no está claro lo que pasará en 2023, la frase que dijo Alberto en 2019 todavía tiene vigencia: "Con Cristina sola no alcanza, pero sin ella no se puede". Lo curioso, a la vista de estas fotos, es que quizás quien deje de ser necesario sea el propio cultor del dicho.