Todos los caminos de la corrupción conducen a Karina Milei. Hasta los periodistas libertarios lo admiten. De El Presto a Pablo Rossi: “Hubo un retorno de coimas orquestado por Lule Menem”.

Tras la tremenda confesión de un militante libertario de Misiones, que admitió: "Me llamó Lule Menem diciendo que cobrar coimas es normal y no es delito", en las últimas la exdirectora del PAMI en Santiago del Estero, hizo una grave denuncia.

Se llama Marcela Coronel y reveló: "Tuve que aportar el 25% de mi sueldo en PAMI, en varias cuentas". En diálogo con Futuröck, la exfuncionaria desenmascaró el sistema de retornos que la afectó y las amenazas que recibió cuando preguntó a dónde iba ese dinero.

Se la acaban las horas a un gobierno que en nombre de sanear las cuentas del Estado y el equilibrio fiscal, se mancha cada vez de corrupción.