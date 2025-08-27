En realidad lo que dice Oscar Zago es absolutamente cierto: “No se le puede echar toda la culpa al Presidente porque tiene un equipo” y ahí comenzó a enumerar a todos los funcionarios que deben o deberían funcionar como fusibles para que Milei no quedara pegado en el escándalo de las coimas.

Justamente ese es el argumento de la defensa de Cristina en la causa Vialidad, pero el mismo Zago y todos los libertarios celebraron la condena de la Justicia que implicaba que ella era la responsable hasta de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz.

Chiche Gelblung miraba a Zago con algo de incredulidad porque claramente se dio cuenta de que lo que decía su invitado era correcto pero contrario a lo que venían defendiendo hasta ahora.