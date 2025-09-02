“Javier Milei no echa a Lule Menem porque Karina Milei no lo deja” disparó Ignacio Ortelli poniendo negro sobre blanco cuál es el centro del huracán que tiene al gobierno en vilo.

El conductor de Rivadavia ridiculizó el conflicto entre Javier Milei y los Menem, dejando a Karina en el centro de la escena.

Llegó al límite de sostener que el presidente debería sincerar lo que es un secreto a voces, y hablarle a la ciudadanía reconociendo que es su hermana quien gobierna.

Y continuando en esta lógica se preguntó si los argentinos no lo tomarían de buen grado que sea ella quien de ahora en adelante gobierne.