Después de la reunión de este jueves en Olivos, desde el canal de Magnetto salieron a confirmar que por decisión del Presidente, Lule Menem, asesor parlamentario y mano derecha de Karina Milei había sido desplazado del armado de la campaña y que en su lugar quedaría la ex kirchnerista Pilar Ramírez.

Mientras algunos salieron a celebrar la decisión, otros lamentaron la nueva designación y hasta algunos de los más reconocidos trolls del gobierno se hicieron eco de esta noticia.

Pero al mismo tiempo en la pantalla de LN+ aseguraban que esa información era falsa y que 'el hijo de primos' seguiría al frente.

Este tipo de información cruzada no es otra cosa que una operación política para desviar la atención y no hace más que confirmar los durísimos cruces internos que tienen en el Gobierno.