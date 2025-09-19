Opereta en vivo: mientras TN aseguraban que Lule Menem había sido corrido de la campaña, LN+ lo desmentía
Informaciones contradictorias sobre el futuro de la mano derecha de Karina se dieron en simultáneo en dos de los canales oficialistas. Desde TN aseguraron que Javier Milei había decidido correr de la campaña a Lule Menem y casi todos los portales se hicieron eco de eso, mientras tanto en LN+ informaban todo lo contrario.
Después de la reunión de este jueves en Olivos, desde el canal de Magnetto salieron a confirmar que por decisión del Presidente, Lule Menem, asesor parlamentario y mano derecha de Karina Milei había sido desplazado del armado de la campaña y que en su lugar quedaría la ex kirchnerista Pilar Ramírez.
Mientras algunos salieron a celebrar la decisión, otros lamentaron la nueva designación y hasta algunos de los más reconocidos trolls del gobierno se hicieron eco de esta noticia.
Pero al mismo tiempo en la pantalla de LN+ aseguraban que esa información era falsa y que 'el hijo de primos' seguiría al frente.
Este tipo de información cruzada no es otra cosa que una operación política para desviar la atención y no hace más que confirmar los durísimos cruces internos que tienen en el Gobierno.