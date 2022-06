El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, asistió a la Legislatura de la Ciudad junto a un grupo de asesores para exponer los lineamientos de la gestión y contestar las consultas de los diputados y las diputadas.

En ese contexto, quien se convirtió en protagonista de la jornada fue la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández.

Durante su discurso, además de cuestionar la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas y exigir que se trate su proyecto para mejorar la alimentación en los colegios, Fernández apuntó contra los emprendimientos inmobiliaros en algunas zonas de la Ciudad.

"Lo que me tiene realmente desvelada es esto de 'la transformación no para'. Lo que no paran son los carteles...están gastando 8 millones de pesos por días en publicidad y propaganda", alertó.

Para cerrar, Ofelia apeló a una frase muy popular para dirigirse a Felipe Miguel. "Ojalá hoy por primera vez nos respondas algo. En lo posible que sea sin mentirnos, señor Jefe de Gabinete. Porque para humo ponete una parilla, armá un fogón con tus amigos".