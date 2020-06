Ofelia Fernández on Twitter

No importa de que tema hable. No importa si habla de política, de economía, de fútbol o de la vida. A Ofelia Fenández no le perdonan nada y la tienen apuntada. La expresidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini debe soportar el bullyng social que le cae cada vez que su nombre aparece.

“@OfeFernandez_ @Macasanchezj Bien, Ofe. Hablas de los merenderos y les sacás 200 lucas por mes para estar pelotudeando en Twitter o en el vivo de la Bresh.”— REY AUSCHI$ SEXTO 👑 on Twitter Link REY AUSCHI$ SEXTO 👑 on Twitter

“@OfeFernandez_ @Macasanchezj ¿Ya aprobaste las materias pendientes de la secu, Ofe???”— Lalu Neptunio 🇦🇷 on Twitter Link Lalu Neptunio 🇦🇷 on Twitter

“@OfeFernandez_ @Macasanchezj Entre ñoquis del estado se defienden. Eso si, trabajar ni en pedo.”— hugobindelli on Twitter Link hugobindelli on Twitter

“@OfeFernandez_ @Macasanchezj BAJATE EL SUELDO Y CEPILLATE LOS DIENTES, MUGRIENTA.”— Kissero Liberal 🐍 on Twitter Link Kissero Liberal 🐍 on Twitter