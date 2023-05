“Si proponiendo volver mejores, escapando de los conflictos y tratando de no tensar la confrontación no nos fue bien, por qué no intentamos volver peores”, se preguntaban Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat en su propuesta para ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Y en la entrevista con Julia Mengolini en Futurock la legisladora porteña reafirmó esa idea proponiendo que las candidaturas del oficialismo tengan un alto componente de kirchnerismo para que no se diluya esa representación en la disputa politica del país.