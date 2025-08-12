Obsceno es poco: Mariana Brey festejó el veto a los jubilados y discapacitados desde una playa en Miami
La polémica periodista militante de Milei protagonizó un momento aberrante durante una salida para su programa, en la que celebró la quita criminal del Gobierno al pequeño aumento a los ancianos y a las personas con discapacidad, pero lo hizo desde Miami. Como si fuera poco, reconoció que si salía al aire desde la playa era "obsceno", aunque ya que estaba mostró el lugar.
Es difícil de explicar el nivel de caradurez de Mariana Brey, quien vive mostrándose como una ferviente militante de La Libertad Avanza, y protectora en los medios de Javier Milei.
Pero, en esta oportunidad, su nivel de cinismo y falta de empatía escaló a niveles increíbles salió el aire en Neura: el canal de otro colega defensor del gobierno libertario.
La periodista defendió el veto del presidente al aumento de las jubilaciones y a las personas con discapacidad, pero con una particularidad.
Para que sea más “obsceno”, haciendo referencia a la palabra que ella misma utilizó, habló desde una playa de Miami.
Para colmo, aseguró que lo hizo desde un balcón y no desde la playa misma porque sino ya iba a ser demasiado. Aunque, de cualquier manera, ya se ganó las críticas de la opinión pública.