Es difícil de explicar el nivel de caradurez de Mariana Brey, quien vive mostrándose como una ferviente militante de La Libertad Avanza, y protectora en los medios de Javier Milei.

Pero, en esta oportunidad, su nivel de cinismo y falta de empatía escaló a niveles increíbles salió el aire en Neura: el canal de otro colega defensor del gobierno libertario.

La periodista defendió el veto del presidente al aumento de las jubilaciones y a las personas con discapacidad, pero con una particularidad.

Para que sea más “obsceno”, haciendo referencia a la palabra que ella misma utilizó, habló desde una playa de Miami.

Para colmo, aseguró que lo hizo desde un balcón y no desde la playa misma porque sino ya iba a ser demasiado. Aunque, de cualquier manera, ya se ganó las críticas de la opinión pública.