Parece que el gobierno de Javier Milei solo vino a robar, mientras hunden a la Argentina en una terrible crisis social, económica y política sin precedentes.

Luego del escándalo de corrupción en la Agencias Nacional de Discapacidad, ahora se acaba de destapar un nuevo caso de corrupción desde las esferas del gobierno. Más precisamente en el PAMI.

Según dio a conocer la periodista Luciana Geuna en la propia pantalla de TN, el organismo fue denunciado por varios oftalmólogos del país. ¿El motivo? Descubrieron tremendos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares que se utilizan para las cirugías de cataratas. Incluso llegaron a firmar que el organismo pagó hasta 10 veces más de su valor real.

Recordemos que en agosto pasado el PAMI licitó la compra masiva de lentes intraoculares por un pedido de 12 meses o por más de $80 millones. De esta manera, dieron de baja el sistema anterior en el que eran los profesionales quienes tenían que pedir los insumos al organismo.

Pero parece que fue solo un movimiento para seguir robando, ya que más de 500 oftalmólogos de todo el país denunciaron sobreprecios escandalosos en las compras de estos productos.

Así expusieron a través de varios documentos que el PAMI paga por cada lente entre $150.000 y $300.000, cuando en realidad su valor real ronda entre los $24.000 y los $35.000.