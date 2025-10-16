Al parecer el modus operandi de Andis hizo escuela y ahora se investigan maniobras fraudulentas similares en otros entes nacionales, en este caso en Anses.

Según la denuncia que ya está en manos de la Justicia, las maniobras habrían sido impulsadas desde la Secretaría General, bajo la conducción directa de Paula Amor, con la colaboración de áreas clave como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control Interno.

Se mencionan vínculos con empresas tecnológicas y sobreprecios que superarían los 70 millones de dólares.

El escrito sugiere la existencia de un circuito paralelo de decisiones destinado a beneficiar a empresas vinculadas a los funcionarios denunciados. Los delitos denunciados podrían encuadrarse como asociación ilícita y cohecho, lo que no sería más que otro hecho de corrupción dentro del gobierno libertario.

Se mencionan vínculos con empresas tecnológicas y sobreprecios que superarían los 70 millones de dólares.