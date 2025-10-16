Luis Novaresio y Antonio Laje criticaron duramente al gobierno durante el pase de los programas de ambos conductores en América.

Al igual que muchos otros periodistas que se consideraban como oficialistas, Laje y Novaresio le pidieron explicaciones al gobierno por algunos de los principales y más insensibles ajustes que llevó adelante.

"Le mandamos un saludo al ministro Lugones, ya que estamos queriendo ver las auditorías de discapacitados", aseguró Novaresio, citando las palabras del presidente que prometió hacerlo luego de las elecciones.

Pero Laje, por su parte, se preguntó: "¿Y dónde está la de los medicamentos?", haciendo referencia a otra promesa fallida de publicar los datos de la compra de medicamentos que estuvo bajo la lupa de terribles denuncias de corrupción por parte de Karina Milei y Spagnuolo.

Los periodistas se sumaron a otros oficialistas que en las últimas horas le están pegando muy duro al presidente. El más resonante puede ser el propio Alejandro Fantino quien en varias oportunidades se autodenominó como libertario.