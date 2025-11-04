Cuando Hugo Enríquez, el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio se quejó amargamente del drama que están sufriendo a causa de las inundaciones, reconoció al mismo tiempo que la Provincia les está dando una mano.

Luis Novaresio también sacó al aire a Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, que coincidía con Enríquez sobre el estado de situación.

Solo allí Novaresio se percató que faltaba un actor en el escenario y era el gobierno nacional, del cual ambos entrevistados hicieron explícita la falta de ayuda que brinda.

Esta no es la primera vez que Novaresio se encuentra sorprendido por una noticia inesperada, como cuando que la intendenta de esa localidad, María José Gentile -que sigue cobrando el impuesto al camino a pesar de estar inundado- es del PRO.