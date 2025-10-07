Novaresio quiso criticar a Milei, pero no se pudo contener y terminó hablando de lo "escandaloso" de Cristina
El comunicador de A24 cuestionó el controvertido acto del libertario en el Movistar Arena. Sin embargo, mencionó "la parabola de los talentosos" y apuntó contra la expresidenta.
El increíble acto de Javier Milei en el Movistar Arena generó miles de repercusiones en redes, incluso entre los comunicadores afines al Gobierno nacional, como los conductores Luis Majul y el Pelado Trebucq.
Y así como en la pantalla de La Nación+ destrozaron al presidente por el papelón, en A24 Luis Novaresio no se quedó atrás y se sumó a las críticas. Sin embargo, en medio de su editorial, mencionó al kirchnerismo.
"Se acuerda señor Milei cuando venía a nuestros programas y Cristina bailaba y Boudou tocaba la guitarra. Se acuerda lo que decíamos. Lo volvería a decir", aclaró Novaresio.
"Si Cristina se menea en San José 1111 y nos parece escandaloso. ¿Y esto?", comparó. Luego, mencionó "La parábola de los talentos", en referencia a un pasaje de la Biblia