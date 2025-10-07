El increíble acto de Javier Milei en el Movistar Arena generó miles de repercusiones en redes, incluso entre los comunicadores afines al Gobierno nacional, como los conductores Luis Majul y el Pelado Trebucq.

Y así como en la pantalla de La Nación+ destrozaron al presidente por el papelón, en A24 Luis Novaresio no se quedó atrás y se sumó a las críticas. Sin embargo, en medio de su editorial, mencionó al kirchnerismo.

"Se acuerda señor Milei cuando venía a nuestros programas y Cristina bailaba y Boudou tocaba la guitarra. Se acuerda lo que decíamos. Lo volvería a decir", aclaró Novaresio.

"Si Cristina se menea en San José 1111 y nos parece escandaloso. ¿Y esto?", comparó. Luego, mencionó "La parábola de los talentos", en referencia a un pasaje de la Biblia