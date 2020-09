Sergio Berni es abogado, médico y militar y suele cumplir con lo que se propone por lo que no extraña que tenga altas aspiraciones.

Cuando Novaresio le preguntó cuáles eran sus aspiraciones personales esperaba una respuesta de un cargo político a nivel local que podría ser, por ejemplo, el de gobernador bonaerense. Pero Sergio Berni quiere jugar en las ligas internacionales y ser Secretario General de las Naciones Unidas.

El periodista no podía acreditar lo que escuchaba y le repreguntó si le estaba hablando en serio, si no era una ironía. Y no, no era.