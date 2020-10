Parece mentira, pero es real. Una diputada del PRO impulsa la utilización de Hidroxicloroquina, pese a que la OMS ya advirtió de sus peligros y hay muertos por su consumo.

"Me genera duda que cierren la posibilidad", aseguró Mónica Frade quien alentó su uso en el Congreso.

“No es correcto eso”, insistió Novaresio, y puso dos ejemplos hipotéticos: “Si yo mañana pido una muerte digna porque no soporto un estado tremendo, o pido la no anestesia (sic) en una operación, el médico no puede operarme por estar fuera del protocolo de ética médica”.

“El Ministerio de Salud recuerda que la utilización del dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna del ministerio para su comercialización o uso”, le leyó el periodista.

Y se cruzaron en La Red esta mañana.