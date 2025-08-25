Luis Novaresio parece otro de los desencantados con el gobierno de Javier Milei, ya que no pudo ocultar su indignación tras los hechos que son de público conocimiento.

En su programa de América, el conductor se mostró indignado por las acusaciones que salieron a la luz respecto a las coimas en el ANDIS, y habló de la extraña cantidad de contrataciones a la Suizo Argentina en la era Milei.

Pero, además, en el programa hablaron de un off con fuentes del gobierno donde les aseguraron que tienen conocimiento del tema desde marzo. Por eso, Novaresio estalló de bronca.

“¿5 meses? ¿No era que si yo veo a uno con los dedos en el tarro vuelo por el aire?”, se preguntó el periodista parafraseando los dichos del presidente en campaña, que parecen ser muy distintos a la realidad.