El gobierno no puede reaccionar y José Luis Espert está cada vez más comprometido con la Justicia, entre otras cosas, por los viajes que realizó en aviones privados de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Por este motivo, quienes intentan defenderlo en los medios solo hacen papelones, con el caso del del libertario Iñaki Gutiérrez en TN, o la oficialista Mariana Brey en C5N.

En ese marco, en la pantalla de LN+ se generó intercambio entre Mercedes Ninci y Horacio Cabak, a partir de los dichos de la periodista: "Espert ya tendría que haber renunciado hace rato. Sos impresentable".

"Hay que dar el ejemplo, ¿qué hubieras dicho vos si algún K recibía 200 mil dólares de este señor?", agregó.

Cabak intentó poner paños fríos y esbozó una insólita defensa sobre el libertario:"No se puede meter a todos en la misma bolsa, y hay gente que está sobreactuando".