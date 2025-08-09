En la antesala de la cadena nacional, que fue muy cuestionada por el gobernador Axel Kicillof, en el móvil de Crónica TV una joven no quiso saber nada con la el discurso utilizado por Milei para defender su plan económico luego de la dura derrota que sufrió en el Congreso.

“Ni en pedo”, lanzó sin filtros, y con total tranquilidad, la entrevistada. “Me parece un desagradable”, dijo sobre el presidente.

“Que se vaya a Isral, si tanto le gusta”; remató.