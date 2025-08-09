La juventud sin filtros
No quiso saber nada con la cadena nacional y pidió que "el desagradable de Milei se vaya a Israel"
En la previa del discurso brindado por Javier Milei, el móvil de Crónica habló con diferentes personas y una joven dejó una respuesta que se hizo viral.
En la antesala de la cadena nacional, que fue muy cuestionada por el gobernador Axel Kicillof, en el móvil de Crónica TV una joven no quiso saber nada con la el discurso utilizado por Milei para defender su plan económico luego de la dura derrota que sufrió en el Congreso.
“Ni en pedo”, lanzó sin filtros, y con total tranquilidad, la entrevistada. “Me parece un desagradable”, dijo sobre el presidente.
“Que se vaya a Isral, si tanto le gusta”; remató.