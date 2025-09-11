Están destruidos. No cabe otro análisis para calificar las consecuencias que dejó la elección en la provincia de Buenos Aires, que generó la intensificación de la grieta puertas adentro del gobierno, pero también que el periodismo militante enloquezca aún más.

Es el caso de Ignacio Ortelli quien, sin ningún dato ni investigación aparente, lanzó una gravísima acusación contra el kirchnerismo de un supuesto fraude electoral que nunca existió.

"Hubo venta de escuelas", expresó Ortelli para intentar justificar lo injustificable, y aseguró: "Cada escuela tiene un fiscal a cargo de todos los fiscales, la presunción que tienen en el propio gobierno es que acá hubo un puntero kirchnerista que se vio con el puntero kirchnerista de cuarta generación que absorbió La Libertad Avanza que le dijo ¿Cuánto por esta escuela?".

Según el periodista expuso está información insólita bajada por el gobierno, el supuesto precio sería de "500 mil a 1 millón precio dólar".