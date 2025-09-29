El día de la primavera, los libertarios convocaron una marcha de apoyo a Javier Milei frente a la Casa Rosada, y a pesar de la escasa convocatoria, esa reunión volvió a repetirse este último fin de semana.

Y así como se hizo viral la extravagante intervención del hombre venezolano que tomó el micrófono y pidió "entrar a patadas en los centros de votación" el próximo 26 de octubre, la confusión de otro muchacho también se replicó con fuerza en las redes sociales.

En su arenga, y en pleno acto, el joven tuvo un bizarro intercambio con otra persona que estaba en el lugar sobre las fechas en las cuales sostener la iniciativa.