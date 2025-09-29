Se hizo viral
No hay uno normal: la bizarra confusión de un militante de Milei en pleno acto
Un grupo de libertarios se reunió en Plaza de Mayo para manifestar su apoyo al gobierno nacional. Durante el encuentro, un joven llamó la atención con su intervención, que se volvió rápidamente viral.
El día de la primavera, los libertarios convocaron una marcha de apoyo a Javier Milei frente a la Casa Rosada, y a pesar de la escasa convocatoria, esa reunión volvió a repetirse este último fin de semana.
Y así como se hizo viral la extravagante intervención del hombre venezolano que tomó el micrófono y pidió "entrar a patadas en los centros de votación" el próximo 26 de octubre, la confusión de otro muchacho también se replicó con fuerza en las redes sociales.
En su arenga, y en pleno acto, el joven tuvo un bizarro intercambio con otra persona que estaba en el lugar sobre las fechas en las cuales sostener la iniciativa.