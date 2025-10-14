En una reunión de alto impacto político, Javier Milei fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de las expectativas por el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre una nueva asistencia económica para la Argentina.

En ese contexto, sorprendió la advertencia de Trump, al indicar que su apoyo está condicionado a la continuidad del proyecto libertario en el poder y si le quita el apoyo todo se derrumba como un castillo de naipes.

"Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo", indicó el republicano. Y agregó: "Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia".

El encuentro fue leído en Washington y Buenos Aires como un gesto de fuerte injerencia electoral, y así lo reflejaron las redes: