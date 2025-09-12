Como si la crisis económica no fuera importante, las denuncias de corrupción no impactaran, y los recortes en áreas sensibles como discapacidad, Garrahan y Universidades fueran temas menores, Alejandro Fantino señaló que la gente solo votará "por el color de la boleta".

Suponiendo que el violeta será un llamador de extrema potencia, Fanta dio por sentado que para la gente los temas centrales son de poca importancia.

No se sabe si por desmerecer la furibunda derrota en la provincia de Buenos Aires o para levantar el ánimo de su tropa, pero el conductor de Neura dejó una frase que le recordarán en el futuro.