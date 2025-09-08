Pocas cosas pintan mejor la personalidad de alguien que sus comentarios discriminatorios, ahí quedan expuestos sus verdaderos pensamientos.

De haber ganado La Libertad Avanza en La Matanza, Miguel Boggiano exaltaría la votación y la madurez de aquellos que le dieron la victoria a los libertarios.

Pero como fue una humillante derrota, Boggiano se las agarró contra ellos y los acusó de querer “cagar en un tacho y caminar en calles de barro”.